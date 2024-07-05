ВМС ЗСУ показали, як у відкритому морі випробовують корвет для України "Гетьман Іван Мазепа"
П'ятниця, 5 липня 2024, 15:45
ВМС ЗС України показали, як проходить ходові випробування у морі багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України, який будується у Туреччині.
Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ, Мілітарний
Деталі: Як пише "Мілітарний" під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях.
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Корвет повинен увійти до складу українського військового флоту у 2024 році.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 2 жовтня 2022 року у Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".
- Перший корвет для ВМС ЗС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета.
- 8 березня 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.