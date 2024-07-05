ВМС ЗСУ показали, як у відкритому морі випробовують корвет для України "Гетьман Іван Мазепа"

ВМС ЗС України показали, як проходить ходові випробування у морі багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України, який будується у Туреччині.

Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ, Мілітарний

Деталі: Як пише "Мілітарний" під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях.

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Корвет повинен увійти до складу українського військового флоту у 2024 році.

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