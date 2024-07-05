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ВМС ЗСУ показали, як у відкритому морі випробовують корвет для України "Гетьман Іван Мазепа"

Олександр ШумілінП'ятниця, 5 липня 2024, 15:45
ВМС ЗСУ показали, як у відкритому морі випробовують корвет для України Гетьман Іван Мазепа
скриншот

ВМС ЗС України показали, як проходить ходові випробування у морі багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України, який будується у Туреччині.

Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ, Мілітарний

Деталі: Як пише "Мілітарний" під час цих випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як обладнання працює в різних режимах і навантаженнях.

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Корвет повинен увійти до складу українського військового флоту у 2024 році.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 жовтня 2022 року у Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".
  • Перший корвет для ВМС ЗС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета.
  • 8 березня 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.

Теми: флотТуреччина
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