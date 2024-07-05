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Україна відреагувала на візит Орбана до Путіна і назвала принцип, якого слід дотримуватись

Андрій Синявський, Олександр ШумілінП'ятниця, 5 липня 2024, 16:06
Україна відреагувала на візит Орбана до Путіна і назвала принцип, якого слід дотримуватись
Фото пресслужби Орбана

У МЗС України прокоментували візит премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви у п'ятницю, 5 липня 2024 року, де він провів переговори з лідером РФ Владіміром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідний коментар пресслужби Міністерства закордонних справ України

Деталі: МЗС наголосило, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

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"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", – йдеться в заяві відомства.

У міністерстві зазначили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається "формула миру".

"Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН", – вказує МЗС.

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У відомстві додали, що формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.

"Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва", – зауважило міністерство закордонних справ.

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

Читайте також про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Теми: ОрбанПутінУкраїна
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