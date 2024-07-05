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Орбан після розмови з Путіним "відчув" розмір розбіжностей між РФ і Україною

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 5 липня 2024, 17:43
Орбан після розмови з Путіним відчув розмір розбіжностей між РФ і Україною
Фото: Getty Images

Угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

Джерело: "Європейська правда", Орбан на пресконференції з кремлівським правителем Владіміром Путіним у Москві

Деталі: Угорський прем'єр сказав, що ця зустріч з Путіним є особливою, оскільки "відбулась під час війни".

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"За останні два з половиною роки ми зрозуміли, що ми не можемо досягти миру без діалогу та дипломатичних каналів", – сказав він.

За словами Орбана, "Угорщина – одна з небагатьох", хто може говорити з обома сторонами війни, яку розв’язала РФ, і саме тому він був у Києві і саме тому він зараз у Москві.

"Я відчув, що позиції дуже далекі один від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру, але перший важливий крок до діалогу вже зроблено", – додав угорський прем'єр.

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Він також сказав, що хоче продовжувати свої "миротворчі" зусилля.

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

Читайте також про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Теми: ОрбанПутін
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