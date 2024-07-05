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Посол США в Угорщині пояснив, чому Орбан не може вважати себе "миротворцем"

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 липня 2024, 19:10
Посол США в Угорщині пояснив, чому Орбан не може вважати себе миротворцем
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може вважати себе "миротворцем", поки не вимагатиме від правителя РФ Володимира Путіна припинення війни на умовах, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: Прессман в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Лідер Угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні, і є єдиним серед наших членів Альянсу. У той час як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди".

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Деталі: Зараз, за його словами, цей допис може стосуватися й нинішньої зустрічі Орбана з Путіним, а також дев’яти візитів до РФ угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

"Йдеться не про "мир", а про вигоду, і це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками.  Поки Орбан не наполягатиме на тому, щоб Путін припинив свою жорстоку війну на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем", – написав посол США.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.
  • На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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Теми: ОрбанПутінУкраїнавійна
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