ЗМІ знайшли українських власників санаторію "Корал" в Криму, що отримав мільйони від влади РФ

Журналісти-розслідувачі знайшли клон української компанії "Санаторій "Корал", зареєстрований за російським законодавством в окупованому Криму, власниками якого якого є колишня дружина ексрегіонала Ельбруса Тедеєва, дружина президента Міжрегіональної академії управління персоналом Ростислава Щокіна та борець-білорус із проросійськими поглядами Віктор Крейдич.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" та видання "Бюро", передає "Радіо Свобода"

Дослівно: "Це, стверджують юристи, можна розцінювати як колабораційну діяльність. При цьому не всі засновники російської фірми визнають себе засновниками: мовляв, документи підробили".

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Деталі: Повідомляється, що санаторій "Корал" – це шестиповерхова блідо-рожева будівля у приватному секторі Євпаторії, в селищі Заозерне. Звідси до узбережжя Чорного моря – близько кілометра.

Фото: колаж "Радіо Свобода" ("Схеми")

За даними журналістів, "Корал" у 2005 році придбало "приватне підприємство – фірма "БНА" з Рівного, а через п'ять років його співвласницями стали обраниці двох друзів. Фаїна Тедеєва – на той час дружина народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва та Наталія Щокіна – дружина президента Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) Ростислава Щокіна.

Тедеєва і Щокіна, йдеться у розслідуванні, об`єднує спорт і кумівство. Перший – олімпійський чемпіон з вільної боротьби, другий – майстер спорту і президент Асоціації спортивної боротьби Києва.

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Фаїна Тедеєва розповіла журналістам "Схем", що розлучилася з ексрегіоналом дев'ять років тому, однак підтвердила його давні товаристські відносини з Ростиславом Щокіним: "вони куми, чоловік (колишній – ред.) хрестив у них (Щокіних – ред.) дитину".

Разом зі Щокіною і Тедеєвою у 2010 році співзасновником фірми "БНА" став і білорус Віктор Крейдич. Він також спортивний функціонер: майстер спорту з боротьби, призер чемпіонатів СРСР, зараз – заступник голови Білоруської федерації боротьби.

І хоча Ростислав Щокін заявив "Схемам", що Крейдич – це людина, яка "колись була знайома" і з ним родина не підтримує стосунки "дуже-дуже давно", білоруський борець залишався бізнес-партнером Наталії Щокіної в Україні майже до кінця 2022 року.

За даними аналітичної платформи YouControl, Щокіна залишалась співвласницею ТОВ "Санаторій "Корал" (таку назву отримала фірма "БНА", що володіє санаторієм, після перейменування в 2013-му році) аж до листопада 2022-го.

"Бажання українських партнерів дистанціюватися від Віктора Крейдича після початку повномасштабного вторгення РФ можна легко пояснити: він має проросійські погляди, підтримує військову агресію проти України та бере участь у заходах за участі російських силовиків", - говориться у розслідуванні.

Джерела "Схем" в українській спецслужбі повідомили, що щодо Крейдича "ведеться контррозвідувальна робота".

Розслідувачі встановили, що важливі зміни в діяльності ТОВ "Санаторій "Корал" сталися в 2014 році, коли Росія окупувала Кримський півострів.

Зокрема, у листопаді в реєстрі юридичних осіб РФ з'явився клон української компанії – російське ООО "Санаторий "Коралл" із тими ж засновниками. Його частки розподілилися так: 60% у Наталії Щокіної, 20% – у Фаїни Тедеєвої і 20% – у Віктора Крейдича. Директором компанії став Юрій Пивоваров, і на той час, і нині – керівник українського ТОВ "Санаторій "Корал".

За підрахунками журналістів "Схем" за період з 2015 по кінець 2022 років, російський "Корал" отримав від влади РФ контрактів на 196,48 мільйона російських рублів (це 2,2 мільйона доларів США). Останню угоду з "Дирекцією з забезпечення діяльності організацій праці" укладено у травні 2022 року. Крім цього, ООО "Санаторий "Коралл" у часи епідемії COVID-19 отримав російської державної підтримки на суму близько 20 тисяч доларів США.

За інформацією, отриманою журналістами від джерела на адмінмежі між материковою Україною та Кримом, Наталія Щокіна щонайменше двічі відвідувала окупований півострів після 2014 року.

Так, журналісти знайшли рішення Арбітражного суду республіки Крим у Сімферополі, який розглядав звернення Наталії Щокіної - вже після початку повномасштабного російського вторгнення вона просила визнати збори учасників ООО "Санаторий "Коралл" недійсними і ліквідувати підприємство.

Також журналісти "Схем" отримали протокол зборів від листопада 2014 року, на яких ухвалювалося рішення про реєстрацію російського ООО "Санаторий "Коралл" у Криму у "зв’язку з приведенням у відповідність до законодавства Російської Федерації". На ньому є підпис і Наталії Щокіної, і Фаїни Тедеєвої. Віктор Крейдич, як зазначено, був відсутнім.

У розпорядженні журналістів є ще один протокол загальних зборів учасників ООО "Санаторий "Коралл" з підписами Щокіної і Тедеєвої – про зміни до статуту.

Журналісти поспілкувалися із Юрієм Пивоваровим, який значиться директором і в українському ТОВ "Санаторій "Корал" і в російському ООО "Санаторий "Коралл". Саме його уповноважили на зборах у листопаді 2014 року подати пакет документів у російську податкову.

Він заявив, що Щокіна і Тедеєва були свідомі того, що у 2014 році компанія перереєстровується у відповідності до російського законодавства. "Вони і володіють (російським підприємством – Ред.). Як би ми без них це робили? Що це за нісенітниця?", – обурився Пивоваров.

Світлана Машкова, яка представилася адвокаткою-представницею Наталії Щокіної, у свою чергу, назвала ці слова неправдивою інформацією.

Журналісти "Схем" знайшли підписи Тедеєвої і Щокіної на документах українських компаній. Візуально можуть здатися подібними, але для професійного порівняння, повідомили журналістам експерти, потрібні не скани, а оригінали документів і юридичне значення може довести лише офіційна замовлена українськими правоохоронцями експертиза.

При цьому не всі засновники російської фірми визнають себе засновниками: мовляв, документи підробили. А колишня дружина ексрегіонала Фаїна Тадеєва допускає, що могла підписувати якісь документи на прохання свого чоловіка. У тому числі і щодо реєстрації бізнесу за російськими законами на окупованому півострові.