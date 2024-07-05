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Понад 160 бізнесменів і донорів демократів закликали Байдена припинити участь у виборах – WP

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 липня 2024, 22:21
Понад 160 бізнесменів і донорів демократів закликали Байдена припинити участь у виборах – WP
Джо Байден, фото: Getty Images

Група з понад 160 донорів, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала в п'ятницю листа діючому президенту США Джо Байдену із закликом "закріпити свою спадщину" та припинити участь у виборах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: За словами анонімного джерела WP, листа доставили кільком радникам Білого дому. "Ми з усією повагою закликаємо вас відмовитися від висунення своєї кандидатури заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", – написали 168 підписантів текст, який продовжував збирати підписи після того, як його доставили високопосадовцям Білого дому.

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Серед підписантів – мільярдерка й невістка засновника Walmart Крісті Волтон, комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Тальябу, інвестор-мільярдер Майк Новограц, екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.

Передісторія:

  • ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
  • Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.
  • Проте у середу Джо Байден запевнив, що не знімається з виборів.

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Теми: БайденСШАвибори
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