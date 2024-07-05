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Росіяни скинули авіабомби на Селидове: 5 загиблих, 11 поранених

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 липня 2024, 22:53
Росіяни скинули авіабомби на Селидове: 5 загиблих, 11 поранених
Фото: Донецька ОВА

Російські загарбники скинули на підприємство міста Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, а також атакували місто касетними боєприпаси та ФАБ-500, у результаті чого 5 людей загинули, ще 11 були поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька облпрокуратура

Деталі: За його словами, обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.

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Філашкін вчергове закликав людей своєчасно евакуюватись.

 

Доповнено. У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що Селидове ворог обстріляв двічі, перший раз о 15.30. Через годину війська окупантів завдали повторного удару по населеному пункту. За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси та "ФАБ-500". В зоні ураження опинився приватний сектор та багатоквартирні будинки.

Повідомляється, що внаслідок атак окупантів загинули 5 цивільних. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості 4 жінки та 7 чоловіків віком від 28 до 71 року. У потерпілих діагностовано забій, опік й осколкові поранення.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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