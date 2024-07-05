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Сили ППО за п′ятницю збили 9 російських ракет на сході і на півдні

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 липня 2024, 23:36
Сили ППО за п′ятницю збили 9 російських ракет на сході і на півдні
Фото: Getty Images

Повітряні сили повідомили, що упродовж 5 липня сили ППО збили на сході 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 російських військ, а на півдні було збито п'ять ракет Х-59 та сім розвідувальних безпілотників ворога.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Протягом дня 5 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69".

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Деталі: Повітряники повідомили, що ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" Полтавщину, а по Харківщині завдав авіаударів із застосуванням керованих авіабомб.

Також за 5 липня сили ППО півдня збили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, які ворог спрямував із літаків тактичної авіації і знищили сім розвідувальних безпілотників, а саме 4 "ZALA", 2 "Supercam" та 1 "Орлан-10".

Теми: ракетний ударППОвійна
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