У Сумах пролунали вибухи, частково зникло світло і припинена подача води – ЗМІ

У ніч проти 6 липня у Сумах було чути звуки вибухів і роботу ППО, у місті частково зникло світло і припинена подача води.

Джерело: Суспільне Суми

Дослівно: "У Сумах було чути вибух і роботу ППО".

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Оновлено: Згодом Суспільне повідомило про нові вибухи в Сумах, а також про те, що в місті частково немає електропостачання.

Також Суспільне з посиланням на міський водоканал зазначило, що знеструмлені усі об'єкти водоканалу і тимчасово припинена подача води в місті.