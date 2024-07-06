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Росіяни атакували Україну кількома групами "Шахедів" – Повітряні сили

Ольга Глущенко Субота, 6 липня 2024, 02:16
Росіяни атакували Україну кількома групами Шахедів – Повітряні сили
Фото: Getty Images

Увечері 5 липня Повітряні сили ЗСУ повідомила про рух ворожих безпілотників, якими Росія атакує Україну.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Зокрема, йшлося про рух "Шахедів" з Херсонщини північно-західним курсом.

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Згодом ПС повідомили про 4 групи ворожих "Шахедів".

Дослівно: "Щодо "Шахедів":

Група безпілотників прямує на Миргород!

ВІДЕО ДНЯ

Друга група прямує північно східніше Полтави. Курс південно західний.

Третя група на півночі від Сум. Курс південно західний.

Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно західний".

Деталі: Після опівночі 6 липня Повітряні сили оновили ситуацію щодо російських "Шахедів".

Дослівно: "Оновлення по "Шахедах":

"Група "Шахедів" прямує північно східніше Черкас. Курс південно західний.

Друга група "Шахедів" на Сумщині. Курс південно західний.

Третя група "Шахедів" на Дніпропетровщині. Курс на Камʼянське.

Четверта група "Шахедів" на Кіровоградщині, курс на Кременчук".

00:35: "Шахед на Дніпро з півдня".

00:37: "+1 з північного заходу".

00:38: ""Шахеди" в Сумах! Залишайтесь в укриттях!"

1:04: "БпЛА на Сумщині. Курс на Пирятин.

БпЛА на Полтавщині. Курс на Кременчук.

БпЛА на північ від Дніпра. Курс на схід".

1:54: ""Шахед" курсом на Білу Церкву".

2:04: "Ситуація по "Шахедах":

група "Шахедів" продовжує рух на Київщині. Курс – західний!

група "Шахедів" рухаються на Кіровоградщині, курс західний.

група "Шахедів" на Донеччині. Курс в напрямку Краматорська та Нью-Йорка".

2:16: "+ БПЛА на Одещині. Курс південно-західний".

Деталі: О 3:04 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" у напрямку Камʼянського і Кременчука.

Дослівно ПС о 3:13:

"Щодо ворожих БпЛА:

група БПЛА на Чернігівщині. Курс північно західний.

Група БПЛА на Полтавщині. Курс південно західний.

Група БПЛА на Дніпропетровщині. Курс змінюється.

Група БПЛА на Одещині . Курс південно західний".

Оновлено: Вранці Повітряні сили повідомили про 24 збитих "Шахеди" з 27, якими росіяни атакували Україну.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУвійна
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