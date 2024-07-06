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У РФ кажуть про атаку БпЛА і пожежі на двох нафтобазах

Ольга Глущенко Субота, 6 липня 2024, 03:40
У РФ кажуть про атаку БпЛА і пожежі на двох нафтобазах
пожежа на російській нафтобазі, скриншот відео

У Краснодарському краї РФ заявляють, що нібито українські безпілотники атакували три райони, внаслідок чого пошкоджена вишки стільникового зв'язку і сталися загорання резервуарів на двох нафтобазах.

Джерело: Astra з посиланням на оперштаб Краснодарського краю, пропагандистське видання РФ РИА-Новости

Деталі: У повідомленнях росЗМІ та пабліках повідомляється, що Єйський, Ленінградський і Павловський райони Краснодарського краю зазнали атаки нібито дронів ЗСУ.

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Зазначається, що в Єйську російська ППО збила БпЛА, уламками яких незначно пошкодили вишку стільникового зв'язку

Крім того, резервуари для палива загорілися на нафтобазі в станиці Павлівській після падіння фрагментів БПЛА. Те саме сталося у станиці Ленінградській.

Теми: Росіябезпілотникивійнапожежа
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