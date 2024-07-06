Росіяни втратили ще 1260 солдатів і 11 танків
Субота, 6 липня 2024, 07:58
За минулу добу росіяни втратили на війні в Україні ще 1260 солдатів, 11 танків і 66 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 549840 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8153 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,
- артилерійських систем – 14897 (+66) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 878 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),
- крилатих ракет ‒ 2351 (+9),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,
- спеціальної техніки ‒ 2479 (+6) од.