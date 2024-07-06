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Росіяни втратили ще 1260 солдатів і 11 танків

Ольга Глущенко Субота, 6 липня 2024, 07:58
Росіяни втратили ще 1260 солдатів і 11 танків
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу росіяни втратили на війні в Україні ще 1260 солдатів, 11 танків і 66 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 549840 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8153 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,
  • артилерійських систем –  14897 (+66) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 878 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),
  • крилатих ракет ‒ 2351 (+9),
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2479 (+6) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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