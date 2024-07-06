Росіяни втратили ще 1260 солдатів і 11 танків

За минулу добу росіяни втратили на війні в Україні ще 1260 солдатів, 11 танків і 66 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

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