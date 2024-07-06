Сили ППО збили 24 "Шахеди" над Україною

У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136, з них 24 були збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, БПЛА були запущені із Криму та Курської області у Росії.

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Захисникам неба вдалось уразити 24 "Шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.