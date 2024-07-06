Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Третина усіх зіткнень на фронті – на Покровському напрямку

Роман ПетренкоСубота, 6 липня 2024, 09:43
Третина усіх зіткнень на фронті – на Покровському напрямку
фото: ГЕНШТАБ

Протягом доби 5 липня відбулося 139 бойових зіткнень, з них 45 лише на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: За добу агресор завдав по позиціях українських військ та населених пунктах шість ракетних ударів, 55 авіаційних ударів (задіяв 72 КАБи), здійснив понад три тисячі обстрілів, 105 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атаки російських загарбників успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Теми: Генштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Генштаб
За добу на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
На Покровському і Торецькому напрямках ситуація напружена – Генштаб
У Генштабі відзначили роботу 44 окремої артбригади на Запоріжжі
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: