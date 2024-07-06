Третина усіх зіткнень на фронті – на Покровському напрямку

Протягом доби 5 липня відбулося 139 бойових зіткнень, з них 45 лише на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: За добу агресор завдав по позиціях українських військ та населених пунктах шість ракетних ударів, 55 авіаційних ударів (задіяв 72 КАБи), здійснив понад три тисячі обстрілів, 105 з них - із реактивних систем залпового вогню.

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На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

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На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атаки російських загарбників успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.