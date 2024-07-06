Зеленський нагородив майже чотири сотні військових, з них 280 – посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами майже 400 захисників, 280 з них - посмертно.

Джерело: указ №455/2024, "Укрінформ"

Деталі: Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

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Українців нагородили орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність" та медалями "За військову службу Україні", "За врятоване життя" й "Захиснику Вітчизни".

Видання уточнює, що загалом у переліку 387 військових.