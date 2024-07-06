В Одесі двічі пролунали вибухи під час ракетної небезпеки

В Одесі вранці 6 липня було чутно вибухи під час повітряних тривог.

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне", глава Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Перед вибухом військові повідомили про політ балістичної ракети на Одещину.

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Згодом ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили про вибух.

Оновлено: Згодом була ще одна тривога і знову вибух. На цей раз відреагувала влада.

Пряма мова Кіпера: "Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою.

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