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Ле Пен обіцяє скасувати дозвіл Україні бити французькою зброєю по РФ

Андрій Синявський, Роман ПетренкоСубота, 6 липня 2024, 12:07
Ле Пен обіцяє скасувати дозвіл Україні бити французькою зброєю по РФ
getty images

Де-факто лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен пообіцяла, що прем'єр від її партії у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів не дозволить Україні використовувати французьку далекобійну зброю для завдання ударів по Росії.

Джерело: Ле Пен в інтерв'ю CNN, "Європейська правда"

Деталі: За її словами, окрім розгортання французьких військ, яке допускав президент Емманюель Макрон, дозвіл Києва на використання французьких ракет дальнього радіуса дії на території Росії також буде скасовано.

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Вона зазначила, що єдиною "червоною лінією" щодо України є недопущення того, щоб Франція стала "воюючою стороною" у війні через використання цих ракет, які надає Париж, проти цілей на території РФ.

"Якщо Емманюель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єром", – сказала Ле Пен.

Своєю чергою лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії "поглинути Україну".

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Також Барделла запевняв, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів.

Результати найновіших двох опитувань у Франції прогнозують, що правопопулістське "Національне об’єднання" все ж не отримає абсолютної більшості у Національній асамблеї за підсумками другого туру парламентських виборів 7 липня.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня. 

Теми: Франціязброявійна
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