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Розвідка Британії: Кремль посилює стеження за росіянами в Інтернеті

Андрій Синявський, Роман ПетренкоСубота, 6 липня 2024, 13:05
Розвідка Британії: Кремль посилює стеження за росіянами в Інтернеті
фото з відкритих джерел

Росія посилює блокування VPN-сервісів та прагне вимкнути інтернет-телефонію задля обмеження доступу громадян до правдивої інформації та більшого стеження за ними.

Джерело: огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві оцінили видалення з російського App Store на вимогу "Роскомнадзору" декількох VPN-додатків через те, що вони нібито надають доступ до "незаконного контенту".

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"Це майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами", – йдеться в огляді.

Окремо ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, пояснюючи це необхідністю скоротити кількість випадків шахрайства.

"Насправді, швидше за все, мета – це розширити можливості російської влади відстежувати та обмежувати комунікації приватних осіб та корпоративних структур", – вказує розвідка.

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Міноборони Британії вказує, що ці два заходи відповідають зусиллям РФ контролювати внутрішнє середовище та обмежувати доступ громадян до інформації, яка не збігається з наративами Кремля.

Теми: РосіяпропагандаПутін
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