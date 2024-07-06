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В Україну доставили ЗРК Mistral від Естонії

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 6 липня 2024, 15:58
В Україну доставили ЗРК Mistral від Естонії
фото: МО естонії

Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Естонії в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Про передачу ЗРК містраль Україні на початку червня оголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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"Зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них доставлені в Україну. Давайте й надалі підтримувати борців за свободу", – йдеться у повідомленні естонського Міноборони.

Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

Комплекс має радіус дії до 6 кілометрів, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.

Теми: ППОЕстонія
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