На Харківщині росіяни вбили волонтера й поранили його дружину
Субота, 6 липня 2024, 16:08
Внаслідок обстрілу Одноробівки на Харківщині у суботу загинув волонтер, його дружина дістала поранення.
Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільне Харків
Деталі: 6 липня о 10:45 росіяни обстріляли з артилерії Одноробівку Золочівської громади.
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Внаслідок російського обстрілу загинув 46-річний директор місцевого клубу та волонтер, поранення дістала його 48-річна дружина.
Родина в цей час поралася по господарству на своїй ділянці. Жінку медики повезли до лікарні у Харків. Пошкодження та руйнації уточнюються.