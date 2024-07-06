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На Харківщині росіяни вбили волонтера й поранили його дружину

Катерина ТищенкоСубота, 6 липня 2024, 16:08
На Харківщині росіяни вбили волонтера й поранили його дружину
Одноробівка на Харківщині, deepstatemap

Внаслідок обстрілу Одноробівки на Харківщині у суботу загинув волонтер, його дружина дістала поранення.

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі Суспільне Харків

Деталі: 6 липня о 10:45 росіяни обстріляли з артилерії Одноробівку Золочівської громади.

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Внаслідок російського обстрілу загинув 46-річний директор місцевого клубу та волонтер, поранення дістала його 48-річна дружина.

Родина в цей час поралася по господарству на своїй ділянці. Жінку медики повезли до лікарні у Харків. Пошкодження та руйнації уточнюються.

Теми: Харківська областьвійна
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