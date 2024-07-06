Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

"Темники" в Укрінформі: звернення нардепів прокуратура скерувала до поліції

Валентина РоманенкоСубота, 6 липня 2024, 16:16
Темники в Укрінформі: звернення нардепів прокуратура скерувала до поліції
фото "Укрінформу"

Прокуратура перенаправила звернення народних депутатів щодо можливого кримінального правопорушення через поширення "темників" у державному інформагентстві "Укрінформ" до столичної поліції.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі "Українській правді"

Деталі: У червні кілька нардепів звернулися до Офісу генпрокурора щодо можливого кримінального правопорушення, зокрема за ст. 171 Кримінального кодексу України про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Реклама:

В ОГП відповіли, що скерували депутатський запит до Київської міської прокуратури, а там, відповідно, пояснили нардепам, що не є органом досудового розслідування, тому скерували його тим, до чиєї компетенції це належить.

Дослівно прокуратура: "Проведення досудових розслідувань належить до компетенції органів поліції, відповідно запит скерували до ГУ Нацполіції у м.Києві".

Нагадаємо: 29 травня "Українська правда" опублікувала матеріал-викриття зі слів працівників "Укрінформу" про поширення в агентстві "темників" — тобто вказівок влади щодо того, у який спосіб треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ

Теми: цензураЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
цензура
В Мінкультури стверджують, що не знали про "темники" в "Укрінформі"
Ексголову "Укрінформу" Мацуку виключили з Комісії з журналістської етики через "темники"
Заява "Української правди" щодо затримання в Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: