"Темники" в Укрінформі: звернення нардепів прокуратура скерувала до поліції

Прокуратура перенаправила звернення народних депутатів щодо можливого кримінального правопорушення через поширення "темників" у державному інформагентстві "Укрінформ" до столичної поліції.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі "Українській правді"

Деталі: У червні кілька нардепів звернулися до Офісу генпрокурора щодо можливого кримінального правопорушення, зокрема за ст. 171 Кримінального кодексу України про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Реклама:

В ОГП відповіли, що скерували депутатський запит до Київської міської прокуратури, а там, відповідно, пояснили нардепам, що не є органом досудового розслідування, тому скерували його тим, до чиєї компетенції це належить.

Дослівно прокуратура: "Проведення досудових розслідувань належить до компетенції органів поліції, відповідно запит скерували до ГУ Нацполіції у м.Києві".

Нагадаємо: 29 травня "Українська правда" опублікувала матеріал-викриття зі слів працівників "Укрінформу" про поширення в агентстві "темників" — тобто вказівок влади щодо того, у який спосіб треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ