Байден і Зеленський можуть провести двосторонню зустріч у Вашингтоні

В адміністрації президента США Джо Байдена працюють над організацією його двосторонньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Джерело: неназваний представник адміністрації президента США на брифінгу, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "І хоча у президента (Байдена – ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським".

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Деталі: Представник Білого дому додав, що на полях саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".

Що передувало: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед самітом лідерів Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, заявив, що підтримка України буде "найнагальнішим завданням".

Він також висловив сподівання, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.