До Білорусі прибули військові Китаю: створити фундамент для спільної підготовки військ

китайські військові у Білорусі, фото: "Ваяр"

Китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.

Джерело: Міноборони Білорусі, моніторингова група "Беларускі Гаюн"

китайські військові прилетіли до Білорусі, фото: "Ваяр"

Деталі: Міноборони Білорусі в суботу повідомило, що до країни прибули військовослужбовці армії Китаю.

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Дослівно Міноборони РБ: "Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня.

Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ".

китайські військові у Білорусі, фото: "Ваяр"

Більше деталей: Як повідомляє "Беларускі Гаюн", китайський літак вперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".