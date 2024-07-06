У США стурбовані візитом Орбана до Москви: Не сприятиме миру

У Білому домі стурбовані візитом прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, в ході якого він зустрівся з правителем РФ Володимиром Путіним.

Джерело: неназваний представник адміністрації президента США на брифінгу, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані просуванню справи миру, ані підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України".

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Деталі: За словами посадовця, "Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію проти України".

Що передувало: Лідер Росії Володимир Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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