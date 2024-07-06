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У США стурбовані візитом Орбана до Москви: Не сприятиме миру

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 6 липня 2024, 17:23
У США стурбовані візитом Орбана до Москви: Не сприятиме миру
Віктор Орбан, фото Getty Images

У Білому домі стурбовані візитом прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви, в ході якого він зустрівся з правителем РФ Володимиром Путіним.

Джерело: неназваний представник адміністрації президента США на брифінгу, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані просуванню справи миру, ані підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України".

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Деталі: За словами посадовця, "Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію проти України".

Що передувало: Лідер Росії Володимир Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Теми: СШАУгорщинаРосія
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