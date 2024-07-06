На Рівненщині в ДТП загинули 14 людей, серед них дитина

ДТП на Рівненщині, фото з Telegram Клименка

Внаслідок зіткнення маршрутки з автоцистерною в Рівненській області в суботу загинуло 14 осіб, серед них 6-річна дитина, вижила одна жінка.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram, головне управління ДСНС у Рівненській області, Офіс генпрокурора

Пряма мова Клименка: "Жахлива ДТП на Рівненщині. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.

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На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП".

Деталі: Як повідомили в ДСНС Рівненщини, ДТП сталася поблизу села Верхів Острозької громади Рівненського району, повідомлення до рятувальників надійшло о 15:45.

Дослівно ДСНС: "Рятувальники, що прибули на місце побачили, що ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter сполученням Городище-Рівне-Старокостянтинів.

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За попередньою інформацією, загинуло 14 людей".

Оновлено: Пізніше Офіс генпрокурора уточнив, що внаслідок ДТП на Рівненщині загинули водії обох транспортних засобів, а також 12 пасажирів мікроавтобуса, серед яких 6-річний хлопчик. За життя однієї жінки, жительки міста Нетішин Хмельницької області, борються лікарі.

фото: Офіс генпрокурора

Тіла всіх загиблих вже ідентифіковано.

За даними слідства, 6 липня на дорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу с. Верхів Рівненського району Рівненської області водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький".

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).