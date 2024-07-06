Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Байден: Я той, хто зупинив Путіна

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 6 липня 2024, 19:10
Байден: Я той, хто зупинив Путіна
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" правителя РФ Володимира Путіна.

Джерело: Байден в інтерв’ю ABC, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час інтерв’ю Байден назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства.

Реклама:

Він також наполягав, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

На запитання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні та когнітивні тести, Байден відповів, що "кожного дня" проходить когнітивний тест.

Пряма мова: "Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу... Я той, хто об'єднав НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Також Байден заявляв, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів.

Крім того, він назвав свій невдалий виступ на дебатах з Дональдом Трампом "поганим епізодом".

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає.

Теми: БайденПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Байден
Байден скоротив відставання від Трампа до 2% – опитування
Байден і Зеленський можуть провести двосторонню зустріч у Вашингтоні
Байден: Тільки "Господь Всемогутній" може змусити мене зійти з перегонів
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: