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Зеленський: Україна працює над новою морською стратегією

Катерина ТищенкоСубота, 6 липня 2024, 19:52
Зеленський: Україна працює над новою морською стратегією
Володимир Зеленський у зверненні 6 липня, фото ОП

Україна працює над новою морською стратегією, яка незабаром буде затверджена Радою нацбезпеки і оборони.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів.

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Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами.

Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".

Деталі: Зеленський також подякував воїнам, які забезпечують удари українських дронів по території  РФ.

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"Російська держава повинна відчувати відповідь на те, що вона робить проти нашої держави і людей, і зараз ця відповідь їй очевидна. Українські дрони – це вже глобальний бренд", – сказав він.

Теми: ЗеленськийЧорне морекораблі
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