Зеленський: Україна працює над новою морською стратегією
Україна працює над новою морською стратегією, яка незабаром буде затверджена Радою нацбезпеки і оборони.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів.
Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами.
Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів".
Деталі: Зеленський також подякував воїнам, які забезпечують удари українських дронів по території РФ.
"Російська держава повинна відчувати відповідь на те, що вона робить проти нашої держави і людей, і зараз ця відповідь їй очевидна. Українські дрони – це вже глобальний бренд", – сказав він.