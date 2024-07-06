На Закарпатті з пострілами затримали чоловіків, які йшли перепливати Тису
На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд.
У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли".
Деталі: Повідомляється, що чоловіків та їхнього помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про адміністративні правопорушення.
Про виявлення у діях провідника ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.
Крім того, оперативники загону проводять заходи з пошуку організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.