На Закарпатті з пострілами затримали чоловіків, які йшли перепливати Тису

На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від "гіда" надувні кола, "вояжери" у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд.

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У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли".

Деталі: Повідомляється, що чоловіків та їхнього помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Про виявлення у діях провідника ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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Крім того, оперативники загону проводять заходи з пошуку організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.