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Олещук показав, як росіяни знищили макети замість Patriot і літаків

Катерина ТищенкоСубота, 6 липня 2024, 20:54
Олещук показав, як росіяни знищили макети замість Patriot і літаків
скріншот ворожого відео, на якому насправді зображено макети, телеграм-канал Миколи Олещука

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що російські війська 3 і 6 липня знищили українські макети техніки замість ЗРК Patriot і літаків.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому!

Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари "Іскандерами-М", знятих з російських розвідувальних БпЛА. Аеродром Долгінцеве (Кривий Ріг – 3.07) та район "Южноє" (Одещина – 6.07) – особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони!

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Дякую усім, хто допомагає із якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть".

Теми: Повітряні сили ЗСУPatriotавіаракетний удар
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