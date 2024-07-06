Байден скоротив відставання від Трампа в ключових штатах – опитування

Президент США Джо Байден скоротив відставання від суперника Дональда Трампа до 2 відсоткових пунктів у ключових штатах.

Джерело: опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене з 1 по 5 липня, повідомляє Bloomberg

Деталі: Республіканець Трамп випередив демократа Байдена лише на 2 відсоткових пункти, з 47% до 45%, у вирішальних штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив з моменту початку опитування в жовтні минулого року, пише Bloomberg.

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Зараз Байден випереджає Трампа в Мічигані та Вісконсині, а найбільше відстає у Пенсильванії. В Арізоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні різниця між кандидатами перебуває в межах статистичної похибки опитування.

Водночас виборці, які вагаються, вважають, що Байден погано показав себе під час дебатів, і менше ніж кожен п'ятий респондент сказав, що 81-річний кандидат був більш послідовним, розумово здоровим або домінуючим учасником дебатів.

Майже троє з 10 демократів заявили, що Байден повинен вийти з перегонів – набагато більше, ніж 9% республіканців, які сказали, що Трамп повинен зробити те ж саме.

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Серед тих виборців, які вагаються, але дивилися дебати повністю, 52% зазначили, що Трамп перевершив їхні очікування. Лише 13% сказали, що Байден перевершив їхні очікування.

Лише 39% виборців, які вагаються, кажуть, що Байдену точно або ймовірно слід продовжувати свою кампанію, тоді як 50% вважають так само щодо Трампа.

Проте значна більшість виборців, які не визначилися, і так звані "подвійні ненависники" – ті, хто негативно ставиться як до Байдена, так і до Трампа, – кажуть, що Байдену слід піти у відставку, припускаючи, що демократи можуть привернути частину з них за допомогою іншого кандидата.

В опитуванні Bloomberg News/Morning Consult взяли участь 4 902 зареєстрованих виборців у семи штатах, які можуть вплинути на результати виборів: 781 зареєстрований виборець в Арізоні, 790 в Джорджії, 694 в Мічигані, 452 в Неваді, 696 в Північній Кароліні, 794 в Пенсільванії та 695 у Вісконсині. Опитування проводилися онлайн з 1 по 5 липня.

Статистична похибка становить плюс-мінус 1 відсотковий пункт у семи штатах; 3 відсоткові пункти в Джорджії та Пенсильванії; 4 відсоткові пункти в Арізоні, Мічигані, Північній Кароліні та Вісконсині і 5 відсоткових пунктів у Неваді.

Що передувало: Нещодавно результати двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що Трамп наростив відрив від Байдена до 6 процентних пунктів – найбільший його відрив у випадку обох опитувань.

Перед цим повідомляли результати опитування від Саффолкського університету і USA TODAY, за яким Трамп випереджає Байдена на 3 відсоткових пункти у виборчому списку з шести кандидатів.

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