На фронті відбулося 123 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті у суботу відбулося 123 боєзіткнення, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Протягом доби противник завдав по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 48 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 60 КАБів), використав для ураження 317 дронів-камікадзе. Здійснив 2772 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог дев’ять разів атакував неподалік Липців, Глибокого та Вовчанська. Всі штурмові дії агресора успішно відбито захисниками.

Втрати противника на цьому напрямку на даний час становлять 62 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 25 БпЛА, також пошкоджено чотири автомобіля та дві артилерійські системи, одна з яких 2С19 "Мста-С".

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Два боєзіткнення триває в районі Синьківки, ситуація контрольована.

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На Лиманському напрямку сьогодні ворог досить активний – атакував 19 разів у районах Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Ще точаться шість боєзіткнень, всі інші українські воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати українську оборону в районах Спірного та Виїмки. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку противник атакував дев’ять разів поблизу населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр, Андріївка та Іванівське, всі атаки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. Поблизу Нью-Йорка триває бій. Ситуація контрольована.

Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, загарбники 41 раз намагалися вклинитися в українську оборону в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Наразі 29 атак ворога відбито, 12 боєзіткнень тривають. Оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

За попередньою інформацією, у суботу українські воїни знешкодили на Покровському напрямку 181 окупанта. Знищено три ворожих автомобіля та два пошкоджено. Також знищено одну артилерійську систему.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Ще тривають бої у трьох локаціях.

На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми біля Водяного. Противник успіху на мав.

Чотири рази окупанти безуспішно штурмували українські позиції на Оріхівському напрямку, в районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине та Новоандріївка. Триває одна атака поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили одну атаку російських терористів на лівобережжі Дніпра.