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Біля Алушти чули вибух, горить газорозподільний вузол

Катерина ТищенкоСубота, 6 липня 2024, 23:29
Біля Алушти чули вибух, горить газорозподільний вузол
пожежа біля Алушти, скріншот відео з соцмереж

В Алуштинському районі в окупованому Криму в суботу ввечері горить газорозподільний вузол, соцмережі повідомляють про потужний вибух.

Джерело: пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на "регіональний главк" МНС РФ, телеграм-канал "Кримський вітер"

Деталі: Як повідомляє МНС окупантів, під Алуштою горить газорозподільний вузол, рятувальники і лісники працюють на місці НП, щоб не допустити поширення вогню.

"Глава адміністрації Алушти" попереджає, що в місті можливе повне або часткове вимкнення газу через загоряння на газопроводі.

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Водночас, за даними соцмереж, між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району стався потужний вибух і почалася пожежа, імовірно, на газовій магістралі.

Пізніше стало відомо, що горить газорозподільчий вузол "Малий Маяк".

Оновлено: Вночі 7 липня МНС Росії повідомило, що в селі Виноградне розгерметизувався підвісний міст газової труби, відбувається факельне горіння з переходом вогню на лісовий масив.

У кримських пабліках з’явилася інформація, що 14 селищ у районі Алушти тимчасово залишилися без газу.

Теми: Кримгазвибух
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