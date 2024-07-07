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Україну атакували кілька груп ворожих "Шахедів"

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 00:24
Україну атакували кілька груп ворожих Шахедів
"Шахеди", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" на Харківщині та Сумщині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:16 Повітряні сили повідомили про виявлення "Шахедів" на півночі Харківщини. Напрямок руху – південний.

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О 23:38 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

У цих областях оголошено повітряну тривогу.

Станом на 23:50: Нова група "Шахедів" із Бєлгородської області РФ рухається на північ Харківщини. Курс – південний.
Група "Шахедів" південніше Харкова – курсом на південний захід.
"Шахеди" на Сумщині – курсом на захід.
Ворожий БпЛА на сході Кіровоградщині, прямує на захід.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно Повітряні сили о 00:24: "Оновлення щодо "Шахедів":

БпЛА на Дніпропертовщині! Курсом на Дніпро.

БпЛА на півночі Харківщини. Курс - південний.

БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку Кременчука.

"Шахеди" на Кіровоградщині. Курс на Миколаївщину.

1:17: "Нова група "Шахедів" із Сумщини у напрямку Полтавщини.

БпЛА на Кіровоградщині – у напрямку Кропивницького!

БпЛА на Дніпропетровщині. Рух у напрямку Дніпра".

1:53: "Група "Шахедів" на півночі Полтавщини. Курс – на Чернігівщину.

Група БпЛА з Харківщини – у напрямку Полтавщини".

Оновлено: Станом на 3:22 війдбої тривог оголосили в усіх областях, крім Харківської.

Теми: безпілотники
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