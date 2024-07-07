Україну атакували кілька груп ворожих "Шахедів"
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих "Шахедів" на Харківщині та Сумщині.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:16 Повітряні сили повідомили про виявлення "Шахедів" на півночі Харківщини. Напрямок руху – південний.
О 23:38 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.
У цих областях оголошено повітряну тривогу.
Станом на 23:50: Нова група "Шахедів" із Бєлгородської області РФ рухається на північ Харківщини. Курс – південний.
Група "Шахедів" південніше Харкова – курсом на південний захід.
"Шахеди" на Сумщині – курсом на захід.
Ворожий БпЛА на сході Кіровоградщині, прямує на захід.
Дослівно Повітряні сили о 00:24: "Оновлення щодо "Шахедів":
БпЛА на Дніпропертовщині! Курсом на Дніпро.
БпЛА на півночі Харківщини. Курс - південний.
БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку Кременчука.
"Шахеди" на Кіровоградщині. Курс на Миколаївщину.
1:17: "Нова група "Шахедів" із Сумщини у напрямку Полтавщини.
БпЛА на Кіровоградщині – у напрямку Кропивницького!
БпЛА на Дніпропетровщині. Рух у напрямку Дніпра".
1:53: "Група "Шахедів" на півночі Полтавщини. Курс – на Чернігівщину.
Група БпЛА з Харківщини – у напрямку Полтавщини".
Оновлено: Станом на 3:22 війдбої тривог оголосили в усіх областях, крім Харківської.