Росіяни атакували сім громад Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів громад Сумської області, атакували дронами, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, та здійснив удар 2 FPV-дронів, 31 вибух.

На територію Миропільської громади росіяни скинули 6 мін.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії, 7 вибухів.

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У Середино-Будській громаді зафіксували обстріли зі ствольної артилерії та мінометів, 14 вибухів.

У Краснопільській громаді відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА та удари FPV-дроном, 4 вибухи.

По Есманьській громаді окупанти здійснили мінометні обстріли, 5 вибухів.

По Білопільській громаді були мінометні обстріли, артобстріл і удари FPV дронами, 12 вибухів.