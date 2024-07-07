До втрат Росії додалося ще 1150 солдатів

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1150 військових і 40 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:

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