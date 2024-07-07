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До втрат Росії додалося ще 1150 солдатів

Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 07:32
До втрат Росії додалося ще 1150 солдатів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1150 військових і 40 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 550990 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8155 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,
  • артилерійських систем –  14937 (+40) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 879 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53) од,
  • крилатих ракет ‒ 2352 (+1) од,
  • кораблів /катерів  ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2495 (+16) од.

Теми: втрати у війніРосія
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