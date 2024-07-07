До втрат Росії додалося ще 1150 солдатів
Неділя, 7 липня 2024, 07:32
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1150 військових і 40 артилерійських систем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 550990 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8155 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,
- артилерійських систем – 14937 (+40) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 879 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53) од,
- крилатих ракет ‒ 2352 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,
- спеціальної техніки ‒ 2495 (+16) од.