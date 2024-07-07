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Ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 7 липня 2024, 07:50
Ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград – ОВА
фото: telegram Лисака

Вночі росіяни здійснили ракетну атаку на Павлоград, уламки пошкодили 4 приватні будинки.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК "Схід" знищили 1 ракету та розвідувальний дрон".

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"Натомість на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років".

Деталі: Лисак зазначив, що по Нікополю росіяни били з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Також застосовували РСЗВ.

У місті понівечені 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджені 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

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Пряма мова: "Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття".

Деталі: Голова ОВА додав, що неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там обійшлося без поранених, наслідки атак з'ясовують фахівці.

Теми: Дніпропетровська областьракетний ударобстріл
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