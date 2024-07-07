У Воронезькій області детонує склад після удару БПЛА
У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами", визнала російська влада.
Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, МО РФ
Деталі: За словами губернатора, нібито всі БПЛА збили, але осколки впали на склад "вибухонебезпечних об'єктів". Кількість безпілотників він не назвав.
Людей попередили про можливу евакуацію і вже підготували автобуси.
Населенню розповідають інструкції про забезпечення безпеки.
У Воронезькій області детонує склад після удару БПЛА https://t.co/9nj0FvTfWi pic.twitter.com/dXBXEIxy9r— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024ВІДЕО ДНЯ
Тим часом російське МО не повідомляє про збиття БПЛА над цим регіоном - там прозвітували про один збитий літальний апарат над Білгородською областю.