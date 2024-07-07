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У Воронезькій області детонує склад після удару БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 7 липня 2024, 08:45
У Воронезькій області детонує склад після удару БПЛА
фото з соцмереж

У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами", визнала російська влада.

Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, МО РФ

Деталі: За словами губернатора, нібито всі БПЛА збили, але осколки впали на склад "вибухонебезпечних об'єктів". Кількість безпілотників він не назвав.

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Людей попередили про можливу евакуацію і вже підготували автобуси.

Населенню розповідають інструкції про забезпечення безпеки.

Тим часом російське МО не повідомляє про збиття БПЛА над цим регіоном - там прозвітували про один збитий літальний апарат над Білгородською областю.

Теми: Росіябезпілотники
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