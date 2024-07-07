Херсон: від прильотів у центрі вщент згоріло кафе
Неділя, 7 липня 2024, 10:58
Вночі на 7 липня у Херсоні лунали вибухи та вирувала пожежа.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Зазначається, що російська армія завдала удару по центральній частині міста.
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Влада оприлюднила відео з наслідками прильотів.
Дослівно: "Кожен херсонець впізнає це місце. Росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста.
Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо".
ВІДЕО ДНЯ
Херсон: від прильотів у центрі вщент згоріло кафеhttps://t.co/81PJDQlZji pic.twitter.com/paa6oCFyfw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 7, 2024