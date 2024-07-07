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Херсон: від прильотів у центрі вщент згоріло кафе

Роман ПетренкоНеділя, 7 липня 2024, 10:58
Херсон: від прильотів у центрі вщент згоріло кафе
скриншот

Вночі на 7 липня у Херсоні лунали вибухи та вирувала пожежа.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що російська армія завдала удару по центральній частині міста.

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Влада оприлюднила відео з наслідками прильотів.

Дослівно: "Кожен херсонець впізнає це місце. Росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста.

Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе "Літо".

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Теми: Херсонобстріл
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