Орбан після поїздки до Москви анонсував нові "несподівані зустрічі"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився враженнями від своєї поїздки до Москви до кремлівського правителя Владіміра Путіна та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Джерело: Орбан в інтерв’ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю, "Європейська правда"

Деталі: Він назвав "надзвичайним" факт переговорів з Путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".

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"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.

За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".

Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.

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Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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