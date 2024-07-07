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Орбан після поїздки до Москви анонсував нові "несподівані зустрічі"

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 7 липня 2024, 13:53
Орбан після поїздки до Москви анонсував нові несподівані зустрічі
орбан, фото з фб

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився враженнями від своєї поїздки до Москви до кремлівського правителя Владіміра Путіна та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Джерело: Орбан в інтерв’ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю, "Європейська правда"

Деталі: Він назвав "надзвичайним" факт переговорів з Путіним, "хоча б тому, що ви можете собі уявити, що він контролює".

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"Ви згадали про боєголовки, але є ще територія, населення і величезні природні ресурси, які вони мають. Тож це справжня імперія. Одна людина керує справжньою імперією", – сказав Орбан.

За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".

Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.

ВІДЕО ДНЯ

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

Читайте також про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Теми: ОрбанПутіндипломатичні відносини
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