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На Покровському напрямку Сили оборони збили ворожий Су-25

Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 16:04
На Покровському напрямку Сили оборони збили ворожий Су-25
Су-25, фото Міноборони РФ

Воїни-зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ворожий штурмовик Су-25 на Донеччині.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

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Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка (110 ОМБр - ред.), приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу".

Теми: Донецька областьвійнаавіа
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