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На Харківщині посилюють заходи з протидії ворожим ДРГ – Клименко

Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 16:25
На Харківщині посилюють заходи з протидії ворожим ДРГ – Клименко
Ігор Клименко (по центру) на Харківщині, фото з його Telegram

У Харківській області посилюють заходи з протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram за підсумками поїздки на Харківщину

Пряма мова: "У Золочеві провів нараду разом із обласною та місцевою владою, керівниками підрозділів системи МВС. Питань чимало: евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку.

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Особлива увага – протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування".

Деталі: Клименко зазначив, що на Харківщині відвідав прикордонні громади, які потерпають від обстрілів.

"Ворог бʼє по населених пунктах, щоб залякати цивільних. Але ні удари артилерії, ні вилазки диверсантів не змусять нас відступити", – підкреслив він.

Теми: КлименкоХарківська областькордон
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