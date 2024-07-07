Президент Естонії заявив, що членство України в НАТО не може бути предметом переговорів

Алар Каріс під час пресконференції з Володимиром Зеленським у січні 2024 року, фото Anadolu via Getty Images

Президент Естонії Алар Каріс переконаний, що майбутнє членство України у НАТО не може бути предметом переговорів, він також застеріг від оманливого "перемир’я" з Росією, яке передбачає поступки України.

Джерело: Каріс на пресконференції після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Президенти говорили про питання двосторонньої співпраці, а також підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, що розпочнеться 9 липня.

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Каріс зазначив, що найважливішими темами саміту буде ефективна та довгострокова підтримка України під час поточної гарячої фази війни та після неї, а також посилення оборонних спроможностей НАТО.

Пряма мова: "НАТО має надіслати сильний сигнал про те, що буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. Членство України у НАТО не може бути предметом переговорів, її рух до членства є незворотнім".

Більше деталей: Він підкреслив, що в історії є чимало уроків з приводу того, що умиротворення агресорів забезпечує лише тимчасовий мир.

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"Якщо не поважати територіальну цілісність і суверенітет України, це лише призведе до нових і гірших воєн у майбутньому. Росія та інші агресори внаслідок цього будуть почуватися більш впевнено… Єдина стратегія, яка зараз може спрацювати – надавати Україні якомога більшу підтримку", – зазначив Каріс.

Він також нагадав, що Естонія поставила за мету надавати на підтримку України допомогу у розмірі від 0,25% свого ВВП.

Що передувало: Також Алар Каріс заявив, що союзникам варто було б збільшити цільовий показник витрат на оборону з 2% ВВП до 2,5 чи 3%.

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