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Орбан розповів, що йому сказав Путін про "швидке" перемир'я заради переговорів

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 19:16
Орбан розповів, що йому сказав Путін про швидке перемир'я заради переговорів
Орбан і Путін 5 липня 2024 року, фото AFP via Getty Images

Угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що правитель РФ Володимир Путін не висловив зацікавленості у припиненні вогню для того, щоби створити передумови для більш грунтовних перемовин про мир. 

Джерело: Орбан в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – головному редактору швейцарського сайту та тижневика Die Weltwoche, відомого проросійською позицією, пише "Європейська правда"

Деталі: Орбана запитали, що Путін відповідав на його три запитання, про які угорський лідер згадував на пресконференції у Москві. 

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За словами Орбана, Путін заявив йому, що справжні перемовини неможливі без залучення обох сторін, і "те що вони роблять без них, не має ніякого значення, що логічно" – вочевидь, маючи на увазі Глобальний саміт миру. 

Також очільник Кремля сказав Орбану, що Росія вже відреагувала на перші пропозиції України ще навесні 2022 року, і що відтоді позиція Москви не змінилася і Росія готова на вести перемовини на тих самих умовах. 

Орбан також запитав Путіна, як він ставиться до ідеї припинення вогню перед тим, як почнуться грунтовні перемовини про мир.

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"Він сказав, що не має позитивних очікувань з цього приводу. Зеленський казав, що не має позитивних очікувань, тому що росіяни використали б це проти України, а Путін – що українці використали б цю паузу проти Росії. А я сказав: "Давайте подумаємо, я розумію ваші аргументи", – розповів прем’єр Угорщини. 

Він заявив, що вважає себе "єдиним західним лідером, який може одночасно говорити і з Києвом, і з Москвою, бо всі інші "створили ситуацію, коли вони не мають можливості прямо контактувати з двома основними гравцями", зокрема росіянами, і що він веде ці перемовини, бо шукає "найшвидший і найкоротший шлях для припинення війни".

Також Орбан у цьому інтерв'ю розповів, як до останнього приховував від західних союзників ідею поїздки до Москви, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Теми: ОрбанПутінпереговори
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