Зеленський у День ВМС в Одесі вручив нагороди морякам

Президент Володимир Зеленський у неділю в День військово-морських сил ЗСУ в Одесі відзначив військових моряків державними нагородами і вшанував пам’ять тих, хто віддав свої життя в боях із російськими окупантами.

Джерело: сайт президента

Деталі: Воїни почесної варти встановили вінок з квітами від президента до Стели пам’яті полеглих воїнів військово-морських сил в Одеському порту.

Реклама:

фото ОП

Разом з Зеленським у церемонії взяли участь: міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр оборони України Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський в Одесі також привітав військових моряків та відзначив їх державними нагородами.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова президента: "За час цієї війни Україна здобула зовсім інший статус для Чорноморського регіону – цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот – сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України. Все це було б неможливим без хоробрості й результатів наших українських морпіхів".

Більше деталей: Зеленський нагородив орденом "Золота зірка" Героя України молодшого сержанта Владислава Андрущенка, який брав участь у звільненні Макарівки та Старомайорського на Донеччині.

Відзнаку глави держави "Хрест бойових заслуг" отримали: молодший сержант Ярослав Козійчук, старший матрос Віталій Кошелюк, капітан Василь Пушкаш.

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького. Він вручив почесні відзнаки "За мужність та відвагу" 26-му та 27-му окремим дивізіонам річкових катерів Річкової флотилії ВМС ЗСУ.