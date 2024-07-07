Нові очільники МЗС і Міноборони Нідерландів здійснили свій перший візит в Україну

Глави МЗС та Міноборони нового уряду Нідерландів Каспар Вельдкамп та Рубен Брекельманс у неділю здійснили свій перший закордонний візит в Україну.

Джерело: міністри у своїх X (Twitter) наприкінці дня 7 липня, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр оборони Рубен Брекельманс опублікував серію фото з Києва та Одеси. На одному з них гості у супроводі очільника МЗС України Дмитра Кулеби вшановують загиблих українських захисників під стінами Михайлівського золотоверхого собору.

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In mijn eerste week als minister van Defensie wilde ik zsm persoonlijk de boodschap afgeven dat dit kabinet Oekraïne voluit blijft steunen.



Daarom reisde ik, samen met @ministerBZ Veldkamp, direct naar Oekraïne. Zij vechten ook voor onze vrede en veiligheid.#StandWithUkraine pic.twitter.com/4WyikiIX6n — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) July 7, 2024

Міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп показав їхнє фото з вагону "Укрзалізниці".

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"У перший мій тиждень роботи як міністра оборони я хотів особисто підкреслити, що уряд Нідерландів продовжує повною мірою підтримувати Україну. Тому міністр закордонних справ Вельдкамп і я вирушили в Україну якнайшвидше. Україна бореться і за наші мир та безпеку", – зазначив Брекельманс.

This weekend, I was in #Ukraine with @DefensieMin. My first working visit as the Netherlands' Foreign Minister, with a crucial purpose: to underline our unwavering support for Ukraine. This is of existential importance - the Russian aggression and destruction knows no limits. 1/2 pic.twitter.com/oHzf37Hyp0 — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) July 7, 2024

Він зазначив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відбулася в Одесі.

Зважаючи на відстані від західного кордону до Києва та між Києвом і Одесою, візит ймовірно тривав два дні.

Очільник МЗС зазначив, що їхній візит відбувався "цими вихідними".

"Мій перший робочий візит як міністра закордонних справ Нідерландів мав ключову мету: підкреслити нашу непохитну підтримку. Це питання екзистенційної ваги: російська агресія та руйнівний вплив не знають меж", – розповів Каспар Вельдкамп.

Він додав, що в рамках поїздки їм показували зруйновану обстрілами ТЕС, та що це наголошує на важливості більшої підтримки України, зокрема посилення ППО. "Нідерланди роблять свій внесок наданням F-16 і систем Patriot", – зазначив він.

Що передувало: 21 червня ще попередній уряд Нідерландів під керівництвом Марка Рютте оголосив, що країна спільно зі ще однією державою передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.