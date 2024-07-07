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Новий міністр оборони Британії в Одесі анонсував пакет військової допомоги

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 20:29
Новий міністр оборони Британії в Одесі анонсував пакет військової допомоги
Джон Хілі, фото Getty Images

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси менш ніж через 48 годин після свого призначення пообіцяв посилити підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомленні уряду Британії

Деталі: Після зустрічі з президентом Зеленським та переговорів зі своїм колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі оголосив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет підтримки, який включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.

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Під час візиту, який збігся у часі зі святкуванням Україною щорічного Дня ВМС, міністр оборони підтвердив, що нова влада у Вестмінстері посилить непохитну підтримку України з боку Великої Британії.

Пряма мова: "Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги.

Цей уряд непохитний у своєму зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і стоятиме пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно".

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Більше деталей: Новий пакет допомоги, зокрема, включає:

  • чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру
  • 90 протитанкових ракет Brimstone
  • 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій
  • 40 машин розмінування
  • 10 артилерійських гармат AS-90
  • 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій
  • підтримка раніше подарованих AS-90, в тому числі 32 нових стволів і критично важливих запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

Джон Хілі також доручив урядовцям забезпечити, щоб обіцяний у квітні пакет військової допомоги був прискорений і доставлений в Україну в повному обсязі протягом наступних 100 днів.

У квітні цього року Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги, який включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, в тому числі додаткові високоточні керовані ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 катерів, включаючи морські рейдові кораблі.

Що передувало: Одесу в неділю також відвідали з першим закордонним візитом міністр закордонних справ та міністр оборони нового уряду Нідерландів– за лічені дні після складання присяги.

Теми: Велика БританіяОдеса
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