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У Франції сенсаційно виграють ліві, ультраправі лише треті – екзитпол

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 21:16
У Франції сенсаційно виграють ліві, ультраправі лише треті – екзитпол
У Парижі на площі Республіки навколо статуї Маріанни висить прапор у кольорах "Народного фронту" з написом "7 липня голосуємо", фото NurPhoto via Getty Images

У другому турі виборів у Франції на першому місці опиняється альянс лівих сил "Народний фронт", а правопопулістське "Національне об'єднання" - на третьому місці.

Джерело: прогноз Elabe на замовлення BFMTV, RMC і La Tribune Dimanche, пише "Європейська правда"

Деталі: Схожі результати прогнозує також Ifop.

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"Національне об’єднання" Ле Пен-Жордана Барделли, якому останні соцопитування прогнозували першість і навіть абсолютну більшість, може опинитися на третьому місці та отримати у парламенті від 115 до 150 місць. 

На першому місці опиняється альянс лівих сил "Народний фронт", вони можуть отримати у Національній асамблеї 175-205 місць. Для абсолютної більшості необхідно здобути 289 мандатів.

На другій позиції опинився блок пропрезидентських сил "Разом", їм прогнозують від 150 до 175 місць. 

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Прогноз Ifop дає лівим від 180 до 215 місць, блоку "Разом" – 150-180 місць, "Національному об’єднанню" – від 120 до 150 мандатів.

Лідер "Нескореної Франції" з альянсу лівих  Жан-Люк Меланшон вже заявив, що президент Емманюель Макрон повинен запросити "Новий народний фронт" керувати країною".

Прогнози є сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

У першому турі  "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

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Теми: Франціявибори
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