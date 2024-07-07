У Мелітополі гриміли вибухи, зникло світло, вода й інтернет – ЗМІ

дим після вибухів у Мелітополі, фото: РІА Південь

В окупованому Мелітополі Запорізької області в неділю лунали вибухи, ЗМІ повідомляють про влучання по аеродрому та в районі Автоквітроліту, де росіяни облаштували військові бази, самі окупанти заявляють, що нібито збили всі ракети.

Джерело: РІА Південь (РІА Мелітополь), окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов, так званий "губернатор" окупованої частини Запорізької області Євген Балицький

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Деталі: Як пише РІА Південь, перший вибух прогримів близько 14-ї години, його було добре чутно на південній околиці міста.

Згодом потужні вибухи прогриміли на летовищі та в районі Автокольорлиту, де росіяни облаштували військові бази та зберігають озброєння.

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Над містом здіймався густий дим одразу в трьох локаціях. "Ймовірно, щонайменше три ракети влучили точно в ціль", - пише видання.

Також мелітопольці повідомляли про три вибухи у Мелітопольському районі біля села Привільне.

Пізніше про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі заявив підозрюваний у державній зраді самопроголошений очільник міста Володимир Рогов.

"По цьому місту Запорізької області бойовики ЗСУ нанесли ракетний удар п'ятьма ракетами HIMARS", - написав Рогов та додав, що всі 5 ракет начебто збила протиповітряна оборона, а пожежа почалась у місцях падіння уламків.

Близько 17:30 Рогов заявив про повторний "потужний вибух" у місті.

"На північних околицях міста знову підіймається стовп диму. За попередніми даними, знову ракетний удар", - написав він.

За даними РІА Південь, увечері в неділю знеструмлено майже всі райони Мелітополя. Також відсутня вода та спостерігаються перебої зі зв'язком, практично у всіх абонентів зник інтернет.

Так званий "губернатор" окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що лікарні переведені на резервне живлення, можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом, а частину базових станцій переведено на резервні джерела живлення.

Окупанти відзвітували, що їм вдалося в деяких районах відновити подачу електроенергії, проте городяни пишуть, що після включення світло знову згасло, пише РІА Південь. Містом не працюють світлофори, поза розкладом закрилися магазини.

Така сама ситуація і в Мелітопольському районі. Там у більшості сіл також немає електропостачання та води, зник мобільний зв'язок.