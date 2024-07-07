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У Луцьку на вулиці вибухнула граната, 5 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 23:22
У Луцьку на вулиці вибухнула граната, 5 постраждалих
місце вибуху, фото: Суспільне Луцьк

Ввечері 7 липня на вулиці Ковельській у Луцьку прогримів вибух гранати, є постраждалі, чоловіка затримали.

Джерело: Суспільне Луцьк, поліція Волинської області

 

Деталі: Станом на 22:00 рух вулицею перекрито, повідомляють кореспонденти Суспільного. На місці працюють правоохоронці, медики і рятувальники.

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В коментарі Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич розповіла, що вибух стався орієнтовно о 20:50.

Кількість травмованих, каже інспекторка, ще встановлюють.

"Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі — згодом. На місці працюють поліцейські та медики", — додала Балдич.

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Пізніше поліція Волинської області повідомила, що повідомлення про вибух на вул. Ковельській в Луцьку надійшло близько 20.50 години 7 липня.

 

"Внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в поліції області Суспільному повідомили, що наразі відомо про п'ятьох травмованих внаслідок вибуху гранати на Ковельській у Луцьку.

Теми: Луцьквибух
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