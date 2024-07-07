На Харківщині родина наїхала на міну: щонайменше 4 загиблих, серед них дитина
Неділя, 7 липня 2024, 22:33
На Харківщині внаслідок наїзду на ворожу міну загинуло щонайменше четверо членів сім'ї, серед них дитина.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина.
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Родина їхала на легковому автомобілі на ґрунтовій дорозі у лісі в Харківському районі…
Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини".
Деталі: Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.