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На Харківщині родина наїхала на міну: щонайменше 4 загиблих, серед них дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 22:33
На Харківщині родина наїхала на міну: щонайменше 4 загиблих, серед них дитина
авто після наїзду на міну на Харківщині, фото з Telegram Олега Синєгубова

На Харківщині внаслідок наїзду на ворожу міну загинуло щонайменше четверо членів сім'ї, серед них дитина.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина.

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Родина їхала на легковому автомобілі на ґрунтовій дорозі у лісі в Харківському районі…

Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини".

Деталі: Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.

Теми: Харківська областьмінування
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